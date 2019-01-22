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22.01.2019, 06:33

Мэй представила План Б по Brexit

Мэй представила План Б по Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Британский премьер Тереза Мэй предлагает возобновить переговоры с ЕС о пограничном контроле в Северной Ирландии

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В понедельник, 21 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Трансляция заседания велась в Facebook премьера.

Как пишет русская служба Би-би-си, суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Мэй проведет дополнительные переговоры с представителями североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) и представить результат этих дискуссий в ЕС.

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Формально она заново внесла этот договор на голосование в палату общин, которое состоится 29 января. Мэй намерена убедить парламентариев поддержать соглашение.

Премьер-министр исключила возможность проведения повторного референдума о Brexit, перенос на другую дату срока выхода страны из ЕС, а также свою отставку и внеочередные выборы после возможно провала голосования в палате общин.

Сторонники Brexit отвергают достигнутую договоренность с Брюсселем о том, что страна останется в таможенном союзе с ЕС, если о другом не будет договорено на конец переходного периода. Они считают, что это привяжет Соединенное Королевство к блоку. 

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза. 

У Мэй было три дня на предоставление парламенту Плана Б. 

Читайте также: План Б: Лондон готовит 3500 солдат на случай "жесткого" Brexit 

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Теги: Палата общин, Великобритания, парламент, британия, северная ирландия, brexit, выход британии из ес, план б
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