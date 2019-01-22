Мэй представила План Б по Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

В понедельник, 21 января, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Трансляция заседания велась в Facebook премьера.

Как пишет русская служба Би-би-си, суть плана заключается в возобновлении переговоров с Брюсселем по вопросу пограничного контроля между Северной Ирландией и Республикой Ирландия. Мэй проведет дополнительные переговоры с представителями североирландской Демократической юнионистской партии (DUP) и представить результат этих дискуссий в ЕС.

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Формально она заново внесла этот договор на голосование в палату общин, которое состоится 29 января. Мэй намерена убедить парламентариев поддержать соглашение.



Премьер-министр исключила возможность проведения повторного референдума о Brexit, перенос на другую дату срока выхода страны из ЕС, а также свою отставку и внеочередные выборы после возможно провала голосования в палате общин.

Сторонники Brexit отвергают достигнутую договоренность с Брюсселем о том, что страна останется в таможенном союзе с ЕС, если о другом не будет договорено на конец переходного периода. Они считают, что это привяжет Соединенное Королевство к блоку.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.

У Мэй было три дня на предоставление парламенту Плана Б.

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