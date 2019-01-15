В Британии лорды отклонили предложенный Мэй план выхода из ЕС

Фото: Flickr Европарламента

В Британии палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Об этом пишет Evening Standart.

Теперь аналогичное голосование должны провести в палате общин.

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Отмечается также, что причиной голосования против Brexit в палате лордов назвали экономический ущерб, который принесет сделка в будущем, а также проблемы с внутренней безопасностью и возможная потеря Британией статуса мирового лидера во многих сферах.

В то же время, завершая обсуждение по Brexit, лорд Ричард Кин выступил в поддержку премьер-министра Терезы Мэй и заявил, что "второй референдум будет конституционным безобразием". "Мы должны немедленно приступить к выходу из ЕС", - добавил он.

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Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна может столкнуться с "параличом Brexit", если парламентарии отклонят соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом.