Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
15.01.2019, 14:45

В Британии лорды отклонили предложенный Мэй план выхода из ЕС

В Британии лорды отклонили предложенный Мэй план выхода из ЕС - Фото
Фото: Flickr Европарламента

Мэй предлагала выйти из ЕС без Brexit - палата лордов не поддержала эту инициативу

Реклама
Реклама

В Британии палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Об этом пишет Evening Standart.

Теперь аналогичное голосование должны провести в палате общин.

Реклама

Отмечается также, что причиной голосования против Brexit в палате лордов назвали экономический ущерб, который принесет сделка в будущем, а также проблемы с внутренней безопасностью и возможная потеря Британией статуса мирового лидера во многих сферах.

В то же время, завершая обсуждение по Brexit, лорд Ричард Кин выступил в поддержку премьер-министра Терезы Мэй и заявил, что "второй референдум будет конституционным безобразием". "Мы должны немедленно приступить к выходу из ЕС", - добавил он.

Читайте также: Британский депутат отложила роды для голосования за Brexit - BBC

Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна может столкнуться с "параличом Brexit", если парламентарии отклонят соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: brexit, выход из ес, палата лордов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 