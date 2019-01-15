Крупнейшее поражение Мэй: парламент проголосовал по Brexit

Тереза Мэй (фото - EPA)

Депутаты Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки. Об этом сообщает BBC.

"Против" проголосовали 432 депутата, "за" - 202. Сделка отклонена с разницей в 230 голосов. Это означает, что у премьер-министра есть три рабочих дня до возвращения в парламент, чтобы изложить свой ответ.

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Советник правительства по правовым вопросам Джеффри Кокс еще до голосования предупредил, что план "Б" вряд ли будет сильно отличаться от первоначальной версии соглашения.

"В случае провала голосования это соглашение о выходе из ЕС вернется в парламент практически в той же форме и с тем же содержанием", - заявлял Кокс.

Сегодняшнее событие уже назвали крупнейшее поражением нанесенным британскими депутатами премьер-министру в парламенте за последние 95 лет.

Лидер оппозиции Джереми Корбин инициировал вотум недоверия правительству. Это может привести к отставке правительства, досрочным выборам, отсрочке Brexit, а также к повторному референдуму о членстве Британии в Евросоюзе.

Мэй объявила, что если оппозиция инициирует вотум недоверия правительству, то ее кабинет готов организовать обсуждение и голосование уже завтра.

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Ранее сегодня палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что страна может столкнуться с "параличом Brexit", если парламентарии отклонят соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была одобрена 27 странами Евросоюза. Представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект сделки по Brexit не намерены. При этом не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки Brexit до середины лета.