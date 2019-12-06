Brexit: лейбористы опубликовали "секретный документ" Джонсона

Джонсон обещал обеспечить Ирландии свободный доступ к рынкам Британии (Фото: ЕРА)

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин обнародовал некий "секретный документ", который якобы свидетельствует о том, что премьер-министр Борис Джонсон сознательно неправильно представлял обществу свою позицию по Brexit. Об этом сообщает BBC.

Ранее Джонсон неоднократно говорил, что между Ирландией и Британией не будет никаких границ, однако "секретный документ" предусматривает введение таможенного контроля на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, де-факто это означает появление полноценной границы в пределах государства. Корбин заявил, что это недопустимо для интересов государства, а кроме того, будет иметь негативное влияние на экономику Великобритании.

Джонсон назвал обвинения лейбористов "полной чушью". Отвечая на вопрос о документе он сказал, что не видел его, но настаивал на том, что его вариант соглашения по Brexit обеспечит беспрепятственный доступ на британский рынок для предприятий Северной Ирландии.

28 октября ЕС согласился на отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

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