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Brexit: лейбористы опубликовали "секретный документ" Джонсона

Brexit: лейбористы опубликовали "секретный документ" Джонсона - Фото
Джонсон обещал обеспечить Ирландии свободный доступ к рынкам Британии (Фото: ЕРА)
06.12.2019, 19:12

Документ якобы свидетельствует о введении таможенных пошлин между Ирландией и Британией, тогда как Джонсон ранее утверждал обратное

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин обнародовал некий "секретный документ", который якобы свидетельствует о том, что премьер-министр Борис Джонсон сознательно неправильно представлял обществу свою позицию по Brexit. Об этом сообщает BBC.

Ранее Джонсон неоднократно говорил, что между Ирландией и Британией не будет никаких границ, однако "секретный документ" предусматривает введение таможенного контроля на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, де-факто это означает появление полноценной границы в пределах государства. Корбин заявил, что это недопустимо для интересов государства, а кроме того, будет иметь негативное влияние на экономику Великобритании.

Джонсон назвал обвинения лейбористов "полной чушью". Отвечая на вопрос о документе он сказал, что не видел его, но настаивал на том, что его вариант соглашения по Brexit обеспечит беспрепятственный доступ на британский рынок для предприятий Северной Ирландии.

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