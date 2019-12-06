Brexit: лейбористы опубликовали "секретный документ" Джонсона

Лидер британских лейбористов Джереми Корбин обнародовал некий "секретный документ", который якобы свидетельствует о том, что премьер-министр Борис Джонсон сознательно неправильно представлял обществу свою позицию по Brexit. Об этом сообщает BBC.
Ранее Джонсон неоднократно говорил, что между Ирландией и Британией не будет никаких границ, однако "секретный документ" предусматривает введение таможенного контроля на границе между основной частью Великобритании и Северной Ирландией, де-факто это означает появление полноценной границы в пределах государства. Корбин заявил, что это недопустимо для интересов государства, а кроме того, будет иметь негативное влияние на экономику Великобритании.
Джонсон назвал обвинения лейбористов "полной чушью". Отвечая на вопрос о документе он сказал, что не видел его, но настаивал на том, что его вариант соглашения по Brexit обеспечит беспрепятственный доступ на британский рынок для предприятий Северной Ирландии.
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