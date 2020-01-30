Большинство шотландцев поддержали независимость - опрос YouGov

Независимость Шотландии от Великобритании поддержали 51% шотландцев, сообщает Reuters со ссылкой на опрос компании YouGov.
Впервые с 2015 года сторонники независимости оказались в большинстве.
В 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости, тогда против высказались 55%, за - 45%. В минувшую среду парламент Шотландии проголосовал за новый референдум, заявив, что в связи с Brexit, который в Шотландии не поддерживают, ситуация изменилась? и нужно еще одно всенародное голосование.
В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в январе отказал в проведении нового референдума, а без согласия центрального правительства он невозможен.
- 13 декабря стало известно, что победившая на выборах в Шотландии Национальная партия собирается инициировать проведение второго референдума о независимости.
- В целом по Великобритании победу на выборах одержали консерваторы, чей лидер Джонсон пообещал осуществить Brexit 31 января 2020 года.
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23 января парламент Великобритании окончательно принял документ об условиях Brexit, его одобрила королева Елизавета II и он стал законом.
- Вчера Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС.
- После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.