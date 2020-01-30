Большинство шотландцев поддержали независимость - опрос YouGov

Марш за независимость в Шотландии (Фото - EPA)

Независимость Шотландии от Великобритании поддержали 51% шотландцев, сообщает Reuters со ссылкой на опрос компании YouGov.

Впервые с 2015 года сторонники независимости оказались в большинстве.

В 2014 году в Шотландии прошел референдум о независимости, тогда против высказались 55%, за - 45%. В минувшую среду парламент Шотландии проголосовал за новый референдум, заявив, что в связи с Brexit, который в Шотландии не поддерживают, ситуация изменилась? и нужно еще одно всенародное голосование.

В то же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в январе отказал в проведении нового референдума, а без согласия центрального правительства он невозможен.