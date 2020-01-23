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Финишная черта. Британский парламент окончательно одобрил Brexit

Финишная черта. Британский парламент окончательно одобрил Brexit - Фото
Борис Джонсон (Фото: Jessica Taylor/EPA)
23.01.2020, 10:10

Евросоюз ратифицирует "развод" с Великобританией на следующей неделе

Законопроект о Brexit, согласно которому Великобритания покинет Европейский союз 31 января, окончательно утвержден парламентом. Об этом сообщает BBC.

Палата общин отвергла все предложенные ранее Палатой лордов поправки к законопроекту.

"Временами казалось, что мы никогда не пересечем финишную черту Brexit, но мы сделали это. Теперь мы можем оставить озлобление и разногласия последних трех лет позади и сфокусироваться на создании светлого, захватывающего будущего", - заявил премьер-министр Борис Джонсон.

Теперь законопроект должна утвердить королева Великобритании. На следующей неделе соглашение о Brexit с британской стороны подпишет Джонсон, со стороны ЕС - президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляйен.

На 29 января запланировано заседание Европарламента, на котором ожидается ратификация соглашения со стороны ЕС.

После этого 31 января в 23:00 (01:00 1 февраля по Киеву) Великобритания покинет Европейский союз и начнется 11-месячный переходный период, во время которого она будет соблюдать нормы законодательства ЕС, но перестанет участвовать в работе его органов. За это время стороны должны окончательно урегулировать отношения.

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Борис Джонсон brexit
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