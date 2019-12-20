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Британский парламент одобрил план Джонсона по Brexit: что дальше

Британский парламент одобрил план Джонсона по Brexit: что дальше - Фото
Борис Джонсон выступает в парламенте (Фото: EPA)
20.12.2019, 16:36

После получения согласия от Европарламента, Великобритания сможет выйти из ЕС 31 января 2020 года

Сегодня, 20 декабря, парламент Великобритании поддержал план премьер-министра Бориса Джонсона о выходе страны из Европейского союза. Об этом сообщает BBC.

Законопроект одобрили 358 депутатов, против проголосовали 234.

Работа над законопроектом будет продолжена в Палате общин и Палате лордов. Правительство рассчитывает, что он станет законом в январе, и Великобритания сможет 31 января 2020 года покинуть Евросоюз, если свое согласие даст Европарламент.

Затем начнется переходный период в 11 месяцев, во время которого Великобритания будет сохранять нынешние экономические отношения с ЕС и продолжит следовать его правилам.

Принятый законопроект также содержит запрет на продление переходного периода после 31 декабря 2020 года. Если к этому времени стороны не смогут договориться, Великобритания выйдет из переходного периода без торговой сделки с ЕС.

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