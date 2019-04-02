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02.04.2019, 18:38

Brexit: Мэй попросит ЕС о новой отсрочке

Brexit: Мэй попросит ЕС о новой отсрочке - Фото
Тереза Мэй (фото - EPA)

Британский премьер рассчитывает на продление срока до 22 мая

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении срока Brexit, чтобы "преодолеть конфликт" в парламенте. Об этом сообщает BBC.

Премьер сказала, что хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.

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Отмечается, что Мэй хотела бы, чтобы продление стало как можно более коротким - до 22 мая, чтобы Великобритании не пришлось участвовать в европейских выборах.

Великобритания должна до 12 апреля предложить план ЕС, или она уйдет без сделки.

Читайте также: У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС

Вчера нижняя палата парламента Британии в очередной раз отклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.

Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit. 

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Теги: Великобритания, Тереза Мэй, brexit
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