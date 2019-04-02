Brexit: Мэй попросит ЕС о новой отсрочке

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй попросит ЕС о продлении срока Brexit, чтобы "преодолеть конфликт" в парламенте. Об этом сообщает BBC.
Премьер сказала, что хочет встретиться с лидером лейбористов Джереми Корбином, чтобы согласовать план будущих отношений с ЕС.
Отмечается, что Мэй хотела бы, чтобы продление стало как можно более коротким - до 22 мая, чтобы Великобритании не пришлось участвовать в европейских выборах.
Великобритания должна до 12 апреля предложить план ЕС, или она уйдет без сделки.
Читайте также: У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС
Вчера нижняя палата парламента Британии в очередной раз отклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.
Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit.