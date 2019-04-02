У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС

Мишель Барнье (фото - ЕРА)

Судя по тому, что происходит, особенно в последние дни, нерегулируемый выход Британии из ЕС становится все вероятнее. Такой прогноз сделал глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье сразу после того, как парламент Британии снова отмел все варианты сделки о Brexit, пишет Reuters.

"Но мы все еще можем надеяться, что удастся избежать сценария без сделки. Соединенное Королевство должно теперь обозначить продвижение вперед, либо показать план. Лучше сегодня, чем когда-то потом", - отметил Барнье.

Реклама

Читайте мнение: Палата общин №6: парламент Британии и взбесившийся Brexit

Он очертил три варианта действий для Британии: а) одобрить согласованную с ЕС сделку, б) выйти из ЕС хаотично, в) запросить отсрочку Brexit.

Последний вариант, уточнил Барнье, будет странным, потому что при нем Британии придется участвовать в майских выборах в Европарламент.

Вчера нижняя палата парламента Британии в очередной раз оклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.

Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit.

Читайте также: Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю