Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
02.04.2019, 11:20

У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС

У Британии есть три варианта действий по Brexit - ЕС - Фото
Мишель Барнье (фото - ЕРА)

Для того, чтобы Брюссель дал добро на отсрочку выхода страны из ЕС, Лондону придется привести "хорошее оправдание", заявил дипломат из Брюсселя

Реклама
Реклама

Судя по тому, что происходит, особенно в последние дни, нерегулируемый выход Британии из ЕС становится все вероятнее. Такой прогноз сделал глава делегации ЕС на переговорах с Лондоном Мишель Барнье сразу после того, как парламент Британии снова отмел все варианты сделки о Brexit, пишет Reuters.

"Но мы все еще можем надеяться, что удастся избежать сценария без сделки. Соединенное Королевство должно теперь обозначить продвижение вперед, либо показать план. Лучше сегодня, чем когда-то потом", - отметил Барнье.

Реклама

Читайте мнение: Палата общин №6: парламент Британии и взбесившийся Brexit

Он очертил три варианта действий для Британии: а) одобрить согласованную с ЕС сделку, б) выйти из ЕС хаотично, в) запросить отсрочку Brexit.

Последний вариант, уточнил Барнье, будет странным, потому что при нем Британии придется участвовать в майских выборах в Европарламент.

Вчера нижняя палата парламента Британии в очередной раз оклонила все варианты соглашений о том, какими должны быть отношения Соединенного Королевства с ЕС после выхода страны из блока.

Ранее правительство Британии отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit. 

Читайте также: Brexit обходится Великобритании в 600 млн фунтов в неделю

Отправить:
Распечатать:
Теги: brexit, Мишель Барнье
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 