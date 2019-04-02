Парламент Британии отверг все четыре альтернативы Brexit

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Вечером в понедельник, 1 апреля, Палата общин британского парламента отклонила все возможные альтернативы по соглашению с Евросоюзом о выходе страны из блока. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Спикер Джон Беркоу вынес на голосование четыре варианта решения сложившейся ситуации с Brexit. В частности, был предложен вариант проведения общенационального референдума по любому достигнутому соглашению по Brexit.

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Второй вариант - Единый рынок 2.0 или Норвежская модель +, согласно которому страна останется в Европейской экономической зоне и договорится с ЕС о временном таможенном союзе. Еще одно предложение - постоянный таможенный союз после процедуры Brexit.

Четвертый вариант - очередное смещение даты выхода из ЕС, а если это окажется невозможным, то голосование за Brexit без соглашения или отказ от выхода из Евросоюза (отказ от статьи 50 Лиссабонского договора).

29 марта депутаты Палаты общин парламента Великобритании отклонили сделку Мэй. Премьер сказала, что голосование будет иметь серьезные последствия, и "юридический дефолт" заключался в том, что Великобритании придется выйти из ЕС 12 апреля. Это означает, что на разработку законодательства, которое бы позволило избежать Brexit без сделки, не хватит времени.

27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.