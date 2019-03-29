Юридический дефолт: в Британии опять отвергли соглашение о Brexit

Фото: EPA

Депутаты Палаты общин парламента Великобритании отклонили соглашение Терезы Мэй о Brexit. Об этом сообщает BBC.

Против соглашения проголосовали 344 депутата, за - 286.

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Миссис Мэй сказала, что голосование будет иметь серьезные последствия, и "юридический дефолт" заключался в том, что Великобритании придется выйти из ЕС 12 апреля. Это означает, что на разработку законодательства, которое бы позволило избежать Brexit без сделки, не хватит времени.

Лидер лейбористов Джереми Корбин призвал ее подать в отставку и назначить выборы.

Президент Евросовета Дональд Туск написал в Twitter: "Поскольку Палата общин отклонила соглашение о выходе, я решил созвать Европейский совет 10 апреля".

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Ранее сегодня сообщалось, что Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Депутаты перенесли Brexit на 12 апреля в случае непринятия плана Терезы Мэй - или на 22 мая, если его все же примут.

27 марта Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.