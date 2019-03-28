Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.03.2019, 07:30

Британский парламент отложил Brexit

Британский парламент отложил Brexit - Фото
Фото: depositphotos.com

Депутаты перенесли Brexit на 12 апреля в случае непринятия плана Терезы Мэй - или на 22 мая, если его все же примут

Реклама
Реклама

Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Идею отсрочки Brexit поддержал 441 депутат, против проголосовали 105 человек.

Реклама

Долгое время выход страны из ЕС планировался на завтра, 29 марта. Депутаты решили перенести это событие на 12 апреля в случае непринятия сделки, предложенной премьером Терезой Мэй, или на 22 мая - если ее таки примут.

Вчера, 27 марта, Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

Во время вчерашнего голосования ни один из вариантов Brexit парламентариев не устроил.

Читайте также: Туманный Brexit Альбиона: вспоминая прошлое и глядя в будущее

Отправить:
Распечатать:
Теги: brexit
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 