Британский парламент отложил Brexit

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Палата общин парламента Великобритании проголосовала за перенос даты выхода страны из Евросоюза. Об этом сообщает Reuters.

Идею отсрочки Brexit поддержал 441 депутат, против проголосовали 105 человек.

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Долгое время выход страны из ЕС планировался на завтра, 29 марта. Депутаты решили перенести это событие на 12 апреля в случае непринятия сделки, предложенной премьером Терезой Мэй, или на 22 мая - если ее таки примут.

Вчера, 27 марта, Мэй пообещала уйти в отставку сразу после того, как британский парламент примет ее сделку по Brexit. Мэй уточнила, что в этом случае она уйдет раньше, чем начнется следующий этап переговоров с Евросоюзом.

Во время вчерашнего голосования ни один из вариантов Brexit парламентариев не устроил.

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