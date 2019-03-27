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27.03.2019, 08:45

Британское правительство отклонило петицию об отмене Brexit

Британское правительство отклонило петицию об отмене Brexit - Фото
Фото: depositphotos.com

Правительству Соединенного Королевства подали петицию, которая требует отмены Brexit

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Правительство Великобритании отклонило петицию с 5,8 млн подписей граждан, требующих отмены Brexit.Об этом пишет The Guardian.

Департамент по выходу из ЕС заявил: "Политика правительства сохраняется, оно не будет отменять статью 50 (Лиссабонского договора - ред.)".

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Правительство напомнило, что в 2016 году 17,4 млн человек проголосовали за выход Великобритании из Евросоюза.

Петицию обсудят 1 апреля, поскольку правительство обязано ответить на нее. Но глосования по мерам, которых она требует, не будет.

Три члена правительства Британии вчера, 26 марта, заявили об отставке из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС. В отставку подали замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, замминистра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

Поздно вечером 25 марта Палата общин проголосовала за то, чтобы сегодня провести голосование по вариантам вывода из тупика ситуации с Brexit.

24 марта Мэй провела срочное кризисное совещание с представителями правящей Консервативной партии. Совещание созвали из-за информации о возможном заговоре в британском правительстве.

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Теги: brexit, петиция
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