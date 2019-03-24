Brexit: Мэй созвала срочное совещание из-за возможного заговора

Тереза Мэй (фото - EPA)

Премьер-министр Британии Тереза Мэй провела срочное кризисное совещание с представителями правящей Консервативной партии. Как сообщает Sky News, совещание созвали из-за информации о возможном заговоре в британском правительстве.

У Мэй собрались министры и высокопоставленные депутаты, в частности, Дэвид Лидингтон, фактический заместитель Мэй, министр окружающей среды Майкл Гоув, министр по вопросам Brexit Стивен Барклай, депутат Джулиан Смит и председатель Консервативной партии Брэндон Льюис.

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22 марта лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что, если на следующей неделе британские депутаты пересмотрят свое предыдущее решение и примут соглашение об условиях Brexit, дата выхода Британии из ЕС будет отодвинута на 22 мая. А если Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Соединенное королевство получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как оно будет действовать. До 12 апреля у Великобритании останется также право вообще отказаться от выхода из ЕС, отозвав свою заявку по этому поводу.