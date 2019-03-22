ЕС согласился перенести Brexit: подробности

В ночь с 29 на 30 марта Великобритания не выйдет из состава Евросоюза, как это планировалось изначально. Об этом договорились лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе, сообщает Европейская правда.

Дискуссия европейских президентов и глав правительств о дате Brexit заняла весь день и заставила отложить все другие вопросы повестки дня.

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По данным издания, о принятом решении заявил поздно ночью президент Европейского совета Дональд Туск.

Согласно этой договоренности, если на следующей неделе британские депутаты пересмотрят свое предыдущее решение и примут соглашение об условиях Brexit, дата выхода Британии из ЕС будет отодвинута на 22 мая, сообщил он, признав в то же время, что этот вариант малореален.

Лидеры ЕС согласились помочь Британии избежать "хаоса", который был бы неизбежен в случае если на следующей неделе британский парламент не сможет поддержать соглашение о выходе и о Соединенного королевства останется лишь несколько дней для подготовки к "жесткому Brexit".

"Если же Палата общин не сможет проголосовать, или третий раз отклонит соглашение - а этот вариант политические лидеры считают самым вероятным, учитывая политический хаос в Лондоне - Соединенное королевство получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как оно будет действовать", - сказал Туск.

Он добавил, что до 12 апреля у Великобритании останется также право вообще отказаться от выхода из ЕС, отозвав свою заявку по этому поводу.

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер отдельно подчеркнул, что по итогам переговоров предложенный договор об условиях вы выхода Британии из ЕС не был изменен, поскольку ранее переговорщики "сделали все, что могли".

20 марта 2019 года Мэй заявила, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза.