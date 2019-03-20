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20.03.2019, 15:11

Мэй просит Евросоюз отложить Brexit: письмо в Брюссель

Мэй просит Евросоюз отложить Brexit: письмо в Брюссель - Фото
Тереза Мэй (фото - пресс-служба премьера Британии)

Решения Брюсселя пока нет

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Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза. О направлении соответствующего запроса на имя председателя Евросовета Дональда Туска объявила во время выступления в британском парламенте премьер Тереза Мэй, пишет служба Би-би-си.

Формальный дэдлайн Brexit - 29 марта. Лондон и Брюссель, однако, все никак не могут договориться о некоторых "правилах игры" после расставания.

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Премьер пообещала завершить все формальные процедуры Brexit "не позднее 30 июня" и заверила, что не станет просить Брюссель об очередной отсрочке после истечения этого дополнительного срока.

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Такое решение премьер приняла после провала попытки провести уже третье голосование в парламенте о сделке с ЕС. В Палате общин напомнили Мэй, что по правилу от 1604 года нельзя в третий раз голосовать за проект, который депутаты дважды отклоняли. Парламент проголосовал за отсрочку.


Скан письма: twitter.com/faisalislam

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил получение запроса Лондона об отсрочке Brexit, но не сообщил о решении Брюсселя.

Референдум о выходе Британии из ЕС прошел в 2016 году: тогда 52% проголосовали "за" выход из объединения стран, а 48% - за то, чтобы остаться в ЕС.

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Теги: Тереза Мэй, brexit, отсрочка
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