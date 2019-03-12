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12.03.2019, 21:45

Британский парламент отклонил новое соглашение о Brexit

Британский парламент отклонил новое соглашение о Brexit - Фото
Тереза Мэй (фото - Getty Images)

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что теперь премьер Тереза Мэй обязана назначить всеобщие выборы

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Депутаты парламента Великобритании не поддержали новое соглашение о Brexit, которое премьер Тереза Мэй заключила с лидерами Евросоюза. Об этом сообщает ВВС.

Мэй сказала, что депутаты теперь должны определиться - должна ли Великобритания выйти из ЕС без сделки или, возможно, следует отложить Brexit.

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Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил, что премьер обязана назначить всеобщие выборы.

Ранее она предупредила членов парламента, что, если они не поддержат ее "улучшенную сделку", то рискуют остаться "вообще без Brexit".

Но Мэй не смогла убедить депутатов в том, что уступки, на которые она согласилась в последний момент переговоров с ЕС, были "юридически обязывающими" изменениями, которыз они требовали, когда отклонили сделку 230 голосами в январе.

Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии проголосовала против соглашения вместе с консерваторами Brexiteer.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что Европейский союз сделал Великобритании далекоидущие предложения по Brexit, чтобы ослабить ее опасения, и это были окончательные предложения. 

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Теги: британия, Тереза Мэй, brexit
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