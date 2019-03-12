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12.03.2019, 20:23

Меркель: ЕС сделал окончательное предложение Британии по Brexit

Меркель: ЕС сделал окончательное предложение Британии по Brexit - Фото
Ангела Меркель (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

"Я думаю, что давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей", - сказала канцлер ФРГ

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Канцлер Германии Ангела Меркель заявила во вторник, что Европейский союз сделал Великобритании далекоидущие предложения по Brexit, чтобы ослабить ее опасения, и это были окончательные предложения. Об этом сообщает Reuters.

"Сегодня важный день", - сказала Меркель журналистам на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

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"Были сделаны ясные, далекоидущие предложения, которые учитывают опасения Великобритании и стремятся найти ответы на них", - сказала Меркель.

"Я думаю, что давление извне не является правильным инструментом для убеждения людей", - добавила Меркель. По ее словам, ЕС сделал еще один - последний - шаг навстречу Британии.

"Мы однозначно поддерживаем этот шаг. Но речь идет не о давлении, а о партнерстве, когда кто-то пытается защитить свои интересы и интересы других, чтобы найти решение", - сказала канцлер ФРГ.

12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласовали изменения в условиях по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit)

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Теги: Великобритания, ангела меркель, brexit
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