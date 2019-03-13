Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
13.03.2019, 13:30

Прогноз Джонсона: Сделка о Brexit будет "за 5 минут до полуночи"

Прогноз Джонсона: Сделка о Brexit будет "за 5 минут до полуночи" - Фото
Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В Брюсселе говорят, что "сделали всё, что могли" в ситуации с приближающимся крайним сроком окончательного выхода Британии из ЕС

Реклама
Реклама

29 марта Британия выйдет из Евросоюза после того, как долгожданная договоренность об условиях этого процесса будет достигнута "за пять минут до полуночи". Как пишет Reuters, такой прогноз дал экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который на этой должности был одним из главных адвокатов в пользу Brexit.

По его словам, сегодняшнее парламентское голосование за то, чтобы исключить "жесткий выход" из ЕС, не решит проблему.

Реклама

"Вполне возможно, что парламент чисто символически проголосует за то, чтобы заявить, что он не хочет выхода без сделки <...> Но затем, по закону, 29 марта Великобритания покинет ЕС. Потому что это предусмотрено законом", - сказал Джонсон.

Читайте также: Германия готова к жесткому Brexit - Маас

Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси заявил, пишет Reuters, что вчера британский парламент "утратил последний шанс" заключить сделку по Brexit.

Вчера британские законодатели вновь отвергли соглашение с ЕС, которое продвигала премьер Тереза Мэй. Теперь у депутатов остается несколько дней на то, чтобы либо поддержать вариант "развода без сделки", либо каким-то образом отсрочить дату выхода из ЕС.

"Мы (ЕС, - ред.) сделали все, что могли", - сказал Московиси.

Отправить:
Распечатать:
Теги: британия, борис джонсон, голосование, brexit, Пьер Московиси
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 