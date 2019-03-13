Прогноз Джонсона: Сделка о Brexit будет "за 5 минут до полуночи"

Борис Джонсон (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

29 марта Британия выйдет из Евросоюза после того, как долгожданная договоренность об условиях этого процесса будет достигнута "за пять минут до полуночи". Как пишет Reuters, такой прогноз дал экс-глава МИД Великобритании Борис Джонсон, который на этой должности был одним из главных адвокатов в пользу Brexit.

По его словам, сегодняшнее парламентское голосование за то, чтобы исключить "жесткий выход" из ЕС, не решит проблему.

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"Вполне возможно, что парламент чисто символически проголосует за то, чтобы заявить, что он не хочет выхода без сделки <...> Но затем, по закону, 29 марта Великобритания покинет ЕС. Потому что это предусмотрено законом", - сказал Джонсон.

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Комиссар ЕС по экономическим вопросам Пьер Московиси заявил, пишет Reuters, что вчера британский парламент "утратил последний шанс" заключить сделку по Brexit.

Вчера британские законодатели вновь отвергли соглашение с ЕС, которое продвигала премьер Тереза Мэй. Теперь у депутатов остается несколько дней на то, чтобы либо поддержать вариант "развода без сделки", либо каким-то образом отсрочить дату выхода из ЕС.

"Мы (ЕС, - ред.) сделали все, что могли", - сказал Московиси.