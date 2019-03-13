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13.03.2019, 07:05

Германия готова к жесткому Brexit - Маас

Германия готова к жесткому Brexit - Маас - Фото
Хайко Маас (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Глава МИД Германии отметил, страна "подготовилась к этому наихудшему из всех возможных случаев"

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Отказ британского парламента одобрить соглашение о выходе Великобритании из ЕС увеличивает вероятность сценария No Deal (при котором Brexit произойдет без соглашения с Брюсселем). Об этом заявил министр иностранных дел Германии Хайко Маас, сообщает Deutsche Welle.

По его словам, "Германия подготовилась к этому наихудшему из всех возможных случаев настолько хорошо, насколько это возможно".

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"Конечно, мы надеемся, что за оставшиеся 17 дней (до запланированного на 29 марта Brexit, – ред.) мы сумеем избежать неурегулированного выхода Великобритании", - подчеркнул Маас.

Глава Европейского совета Дональд Туск и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в совместном заявлении назвали "разочаровывающим то, что британское правительство не сумело достичь большинства при голосовании по соглашению о выходе Великобритании из ЕС, которое обе стороны заключили в ноябре 2018 года". 

Туск и Юнкер также отметили, что "обоснованное прошение" о переносе выхода Великобритании из ЕС на срок позднее 29 марта остальные 27 стран-членов ЕС будут готовы рассмотреть, но лишь при условии "заслуживающих доверия обоснований". 

12 марта 2019 года депутаты парламента Великобритании не поддержали новое соглашение о Brexit, которое премьер Тереза Мэй заключила с лидерами Евросоюза.

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Теги: Жан-Клод Юнкер, дональд туск, маас хайко
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