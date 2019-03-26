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26.03.2019, 10:59

Три члена правительства Британии подали в отставку из-за Brexit

Три члена правительства Британии подали в отставку из-за Brexit - Фото
Brexit, Британия (фото — пресс-служба Европарламента)

В среду, 27 марта, парламент Британии будет голосовать по вариантам вывода из тупика ситуации с Brexit

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Три члена правительства Британии заявили об отставке из-за несогласия с политикой премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом сообщает Би-Би-Си.

Сказано, что в отставку подали замминистра по делам бизнеса и промышленности Ричард Харрингтон, замминистра иностранных дел Алистер Берт и замминистра здравоохранения Стив Брайн.

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Поздно вечером в понедельник, 25 марта, британская Палата общин проголосовала за то, чтобы в среду, 27 марта, провести голосование по вариантам вывода из тупика ситуации с Brexit. 

24 марта премьер-министр Британии Тереза Мэй провела срочное кризисное совещание с представителями правящей Консервативной партии. Совещание созвали из-за информации о возможном заговоре в британском правительстве

22 марта лидеры ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что, если на следующей неделе британские депутаты пересмотрят свое предыдущее решение и примут соглашение об условиях Brexit, дата выхода Британии из ЕС будет отодвинута на 22 мая. А если Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Соединенное королевство получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как оно будет действовать. До 12 апреля у Великобритании останется также право вообще отказаться от выхода из ЕС, отозвав свою заявку по этому поводу.

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Теги: Великобритания, brexit
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