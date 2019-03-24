Канцлер Британии отреагировал на слухи о требовании отставки Мэй

Филип Хаммонд

Отставка премьер-министра Великобритании Терезы Мэй не решит проблем, связанных с зашедшим в тупик процессом выхода страны из состава Европейского союза (Brexit). Об этом канцлер казначейства Великобритании Филип Хаммонд сказал в интервью Sky News, передает Bloomberg.

Хаммонд не считает, что Мэй оказалась в безвыходном положении и должна покинуть свой пост. Он опроверг слухи о том, что, как написало издание The Times, британский Минфин после серии телефонных переговоров пытается сделать временным премьером главу секретариата кабинета министров Дэвида Лидингтона, который фактически является заместителем Мэй. "Нет, это не так", - ответил он на вопрос.

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"Замена премьер-министра нам не поможет, как и замена правящей партии. Нам необходимо найти ответ на вопрос о том, какой вариант Brexit будет приемлем для парламента. На какие дальнейшие шаги парламент согласится, чтобы избежать экономической катастрофы, которой грозит Brexit без сделки, а также крайне серьезного вызова нашей демократии и политической системе, которым обернулся бы отказ от выхода из ЕС", - сказал он.

Британский министр отметил, что проект соглашения с ЕС по Brexit вряд ли получит одобрение Палаты общин. Также он не исключил возможности проведения второго референдума, который, по его словам, является "совершенно последовательным предложением".

22 марта лидеры стан-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что в ночь с 29 на 30 марта Великобритания не выйдет из состава Евросоюза, как это планировалось изначально.

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