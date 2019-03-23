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23.03.2019, 16:27

Десятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фото

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Десятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фото
Десятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фото
Десятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фотоДесятки тысяч британцев требуют нового референдума о Brexit: фото

Петиция с требованием отменить Brexit набрала 4 миллиона подписей

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В Лондоне десятки тысяч человек вышли на марш с требованием вынести договор о выходе из ЕС на референдум. Об этом сообщает BBC.

"У нас простое требование: за народом должно остаться последнее слово в том, что касается Brexit", - говорят организаторы.

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К утру субботы, 23 мартя, петиция британцев к парламенту с требованием отменить Brexit набрала 4 миллиона подписей.

Участники марша движутся от Гайд-парка в сторону Парламентской площади.

20 марта 2019 года Тереза Мэй заявила, что Великобритания просит Брюссель перенести крайний срок официального выхода страны из Евросоюза.

22 марта лидеры государств-членов ЕС на саммите в Брюсселе договорились, что, если на следующей неделе британские депутаты пересмотрят свое предыдущее решение и примут соглашение об условиях Brexit, дата выхода Британии из ЕС будет отодвинута на 22 мая. А если Палата общин не сможет проголосовать или в третий раз отклонит соглашение, Соединенное королевство получит время до 12 апреля, чтобы выбрать, как оно будет действовать. До 12 апреля у Великобритании останется также право вообще отказаться от выхода из ЕС, отозвав свою заявку по этому поводу.

Фото: EPA

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Теги: brexit, Великобритания
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