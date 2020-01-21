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Джонсон проиграл три голосования по Brexit в Палате лордов

Джонсон проиграл три голосования по Brexit в Палате лордов - Фото
Борис Джонсон в парламенте Великобритании (Фото: EPA)
21.01.2020, 11:46

Правительство британского премьера рассчитывает отменить внесенные пэрами поправки голосованием в Палате общин

Правительство Великобритании проиграло три голосования в Палате лордов по закону о Brexit. Об этом сообщает BBC.

Большинство пэров поддержало поправку в закон, которая предполагает физический документ о подтверждении права граждан ЕС на пребывание в Великобритании после Brexit. Правительство предалгает использовать только цифровой код.

Две другие поправки лишают правительство права определять, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены местными судами.

BBC отмечает, что это первое поражение британского премьера Бориса Джонсона в парламенте после досрочных выборов.

Закон вернется в Палату общин, где консерваторы, партия Джонсона, имеют большинство в 80 голосов. Правительство рассчитывает отменить поправки верхней палаты парламента.

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