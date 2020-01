Европарламент одобрил Brexit и запел грустную песню: видео

Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС, который состоится 31 января. Об этом сообщает BBC.

На пленарной сессии в Брюсселе решение сопровождалось исполнением на прощание традиционной шотландской песни Auld Lang Syne, во время пения депутаты взяли друг друга за руки.

Соглашение о Brexit, о которой британский премьер Борис Джонсон договорился с другими 27 лидерами ЕС осенью прошлого года, поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.

