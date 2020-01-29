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Европарламент одобрил Brexit и запел грустную песню: видео

Европарламент одобрил Brexit и запел грустную песню: видео - Фото
Европарламент одобрил Brexit (Фото: EPA)
29.01.2020, 22:22

Соглашение поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались

Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС, который состоится 31 января. Об этом сообщает BBC.

На пленарной сессии в Брюсселе решение сопровождалось исполнением на прощание традиционной шотландской песни Auld Lang Syne, во время пения депутаты взяли друг друга за руки.

Соглашение о Brexit, о которой британский премьер Борис Джонсон договорился с другими 27 лидерами ЕС осенью прошлого года, поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.

Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

Соглашение предусматривает выход из Евросоюза 31 января 2020 года. После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.

Параллельно стороны продолжат договариваться о дальнейшем экономическом и безопасностном сотрудничестве.

Великобритания становится первой страной, которая выходит из ЕС, оставив блок 27 стран-участниц после 47 лет своего членства.

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