Европарламент одобрил Brexit и запел грустную песню: видео

Европарламент одобрил Brexit (Фото: EPA)

Европейский парламент большинством голосов проголосовал за выход Великобритании из ЕС, который состоится 31 января. Об этом сообщает BBC.

На пленарной сессии в Брюсселе решение сопровождалось исполнением на прощание традиционной шотландской песни Auld Lang Syne, во время пения депутаты взяли друг друга за руки.

Auld Lang Syne to say goodbye #Brexit

Leave the light on

Scotland is coming backpic.twitter.com/kCYi1x0s0C — ScotsVsAusterity #FBSI (@ScotIndyDebate) January 29, 2020

Соглашение о Brexit, о которой британский премьер Борис Джонсон договорился с другими 27 лидерами ЕС осенью прошлого года, поддержал 621 парламентарий, против выступили 49, 13 депутатов воздержались.

The European Parliament has given its final approval to the #Brexit deal followed by a rendition of Auld Lang Syne.



The vote was a formality and came after senior EU figures had signed the deal.



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Парламент Великобритании принял документ об условиях Brexit 22 января, после этого документ одобрила королева Елизавета II и он стал законом.

Соглашение предусматривает выход из Евросоюза 31 января 2020 года. После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.

Параллельно стороны продолжат договариваться о дальнейшем экономическом и безопасностном сотрудничестве.

Великобритания становится первой страной, которая выходит из ЕС, оставив блок 27 стран-участниц после 47 лет своего членства.

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