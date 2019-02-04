Премьер Шотландии потребует нового референдума по Brexit

Никола Стерджен (фото - EPA)

Первый министр Шотландии Никола Стерджен считает, что Великобритания не готова выйти из состава Евросоюза менее чем за два месяца. Об эом пишет Reuters.

По данным английских СМИ, сегодня, 4 февраля, Стерджен должна призвать провести второй референдум по Brexit.

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2 февраля премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС.

Мэй считает, что существует путь, который позволит получить поддержку большинства депутатов Палаты общин и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - подчеркнула она.