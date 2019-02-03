Brexit: Мэй заявила о новых идеях в переговорах с ЕС

Тереза Мэй (фото - Flickr/number10gov)

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что у нее есть новые идеи и поддержка британских парламентариев для возобновления переговоров с ЕС по Brexit. Об этом сообщает Sunday Telegraph.

"Когда я вернусь в Брюссель, я буду бороться за Британию и Северную Ирландию, я буду иметь в распоряжении свежий мандат (от парламента, - ред.), новые идеи и новую решимость согласовать прагматичное решение", - сказала она.

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Мэй считает, что существует "путь", который позволит получить поддержку большинства депутатов палаты общин британского парламента и осуществить выход Великобритании из ЕС упорядоченным образом, при наличии соглашения между Лондоном и Брюсселем.

Мэй отвергла обвинения, что возобновление переговоров с ЕС, посвященных "страховочному плану" по ирландской границе, угрожает мирному процессу в Северной Ирландии.

"Я настроена на то, чтобы провести Brexit, и провести его по графику - 29 марта 2019 года", - сказала она.

21 января премьер-министр Великобритании Тереза Мэй представила в британском парламенте План Б по выходу страны из состава Европейского Союза. Голосование в палате общин по нему состоится 29 января.

15 января 2019 года депутаты британской Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьером Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого Палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152. Отклоненная версия соглашения между Британией и ЕС в конце ноября 2018 года была одобрена 27 странами Евросоюза.