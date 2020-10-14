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В Шотландии поддержка независимости выросла до рекордного уровня – опрос

14.10.2020, 22:56
В Шотландии поддержка независимости выросла до рекордного уровня – опрос - Фото
Марш в поддержку независимости Шотландии 11 января 2020 года (Фото – Robert Perry, EPA)

Две трети шотландцев одобряют действия местного первого министра Николы Стерджен, и только 19% – работу премьера Великобритании Бориса Джонсона

Независимость Шотландии от Великобритании поддерживает рекордное за все время наблюдений число шотландцев. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос Ipsos MORI.

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Среди тех, кто готов голосовать на референдуме о независимости Шотландии и определился с выбором, 58% поддерживают независимость, 42% хотели бы остаться в составе Великобритании.

Politico отмечает, что поддержка независимости выросла за время эпидемии коронавируса, поскольку многие шотландцы считают, что местное правительство справляется с кризисом лучше, чем кабинет премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Работой первого министра Шотландии Николы Стерджен удовлетворены 72% шотландцев, в то время как работой Джонсона – только 19%.

  • 13 декабря 2019 года стало известно, что победившая на выборах в Шотландии Национальная партия собирается инициировать проведение второго референдума о независимости.
  • В январе 2020 года сторонники независимости Шотландии впервые оказались в большинстве с 2015 года – опрос YouGov.

Денис Юдин
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