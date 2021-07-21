ГБР: Прокурор Львовской облпрокуратуры получил взятку от полицейского
21.07.2021, 19:36
Фото: ГБР
Следователи Государственного бюро расследований заявили о разоблачении прокурора Львовской областной прокуратуры на получении взятки от полицейского. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По информации Бюро, прокурор был задержан во время получения взятки 21 июля. Предварительная квалификация: получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение.
По данным следствия, в июне-июле 2021 года прокурор предложил полицейскому помочь избежать уголовной ответственности.
Полицейский был фигурантом в деле по факту подделки админпротокола, которое расследовало ГБР Львова, а прокурор выступал процессуальным руководителем.
За $2000 прокурор якобы пообещал не отменять постановление о закрытии данного уголовного производства.
- 16 июля ГБР заявило о задержании прокурора Бердянской окружной прокуратуры на взятке в $25 000.
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