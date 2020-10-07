ГБР расследует дело о дедовщине в части Нацгвардии: солдат умер в результате издевательств

Военнослужащего Нацгвардии, в результате удара которого, как считает следствие, умер его сослуживец, подозревают в нарушении устава

Солдату воинской части Нацгвардии в Вышгороде Киевской области грозит от трех до семи лет лишения свободы. По версии следствия, он нарушил устав – ударил другого солдата, в результате чего тот потерял сознание и умер в машине скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

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По данным предварительного расследования, солдат заставлял отжиматься другого солдата, хотя между ними не было отношений подчиненности. После этого он "отдал команду "Смирно" и кулаком нанес один удар в область грудной клетки", сообщили в ГБР. В результате этого солдат потерял сознание. Молодого человека пыталась спасти бригада скорой помощи, но не смогла.

Его обидчика подозревают в нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, причинившем тяжкие последствия в виде смерти солдата этой же воинской части (ч. 3 ст. 406 УК).

Подозреваемый задержан, решается вопрос об аресте. Если вину докажут, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Результаты опроса группы Рейтинг свидетельствуют, что большинство украинцев в целом недовольны работой силовых ведомств, а также судебных органов и прокуратуры.

Вадим Ребрина

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