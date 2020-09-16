Только половина украинцев довольна армией в стране, другими ведомствами еще меньше — опрос

Тем, как работают в Украине суды и прокуратура, довольны не больше 13% опрошенных

Большинство украинцев в целом недовольны работой силовых ведомств, а также судебных органов и прокуратуры. Об этом свидетельствуют результаты опроса группы Рейтинг.

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Самый большой рейтинг набрала украинская армия — ее деятельностью удовлетворены чуть больше половины опрошенных (51%). Еще 33% голосов респондентов получила Национальная гвардия. У остальных силовых структур рейтинги ниже.

Работу полиции высоко оценили только 26% украинцев, Службы безопасности — 23%, Министерства внутренних дел — 20%.

Еще более низкую оценку получили:

- Генеральная прокуратура (ее работой удовлетворено 13% опрошенных),

- суды (11%),

- Национальное антикоррупционное бюро (10%),

- Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (8%),

- Специализированная антикоррупционная прокуратура (7%).

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Опрос среди 2000 украинцев в возрасте старше 18 лет по всей Украине, кроме временно оккупированных территорий, при помощи личных интервью 3-6 сентября. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Согласно результатам февральского опроса центра Разумкова, украинцы больше всего доверяют армии — 69%, на втором месте - Госслужба по чрезвычайным ситуациям (65%).

2 сентября по итогам опроса Демократических инициатив сообщалось, что украинцы не доверяют всем силовым структурам, но больше всего — САП (70,5%), НАБУ (71,1%) и прокуратуре (73,2%).

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Дарья Мостовая

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