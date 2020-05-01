VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы

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Журналисты обратили внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях"  провели расследование, в котором показали, как некоторые чиновники, силовики и нардепы нарушали карантин в Киеве. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Около 18:00 8 апреля съемочная группа обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt.

Отель Hyatt

Фото: radiosvoboda.org

Автомобили премиум класса

Фото: radiosvoboda.org

На парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко.

Журналисты заметили авто, из которого вышел нардеп Валерий Лунченко

Фото: radiosvoboda.org

Охранник завел мужчин в гостиницу.

Накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и поехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрирована на харьковского бизнесмена Юрия Киреева.

Через несколько секунд журналисты увидели бывшего нардепа, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого.

Журналисты заметили авто бывшего нардепа Игоря Котвицкого

Фото: radiosvoboda.org

Позже его кортеж покинул парковку.

Вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко.

Авто Лунченко

Фото: radiosvoboda.org

Автомобили направились в правительственный квартал и у Кабмина повернули к Sanahunt – один из самых дорогих бутиков столицы.

Машины поехали в правительственный квартал и повернули к Sanahunt

Фото: radiosvoboda.org

"Схемы" также попытались забронировать стол в ресторане Sanahunt Lounge, там по телефону ответили, что заведение работает только "на вынос". Журналисты еще позвонили и в Hyatt, из которого, как они раньше зафиксировали, выходила ряд людей - с вопросом, можно ли устроить там встречу. В отеле такую ​​возможность отрицали.

  • 30 апреля журналисты "Схем" сообщали, что депутат фракции Слуга народа и замглавы финансового комитета парламента Андрей Холодов улетел на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения и полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады. 

 

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Теги: Игорь Котвицкий, видео, карантин, Аваков, Валерий Лунченко, коронавирус
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