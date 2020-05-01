VIP-карантин. Как нардепы, силовики и бизнесмены обходят запреты - Схемы

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" провели расследование, в котором показали, как некоторые чиновники, силовики и нардепы нарушали карантин в Киеве. Об этом сообщает Радио Свобода.
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Около 18:00 8 апреля съемочная группа обратила внимание на автомобили премиум класса, припаркованные у пятизвездочного отеля Hyatt.
Фото: radiosvoboda.org
Фото: radiosvoboda.org
На парковке отеля появилось авто, из которого вышел народный депутат и член парламентского комитета по вопросам бюджета Валерий Лунченко.
Фото: radiosvoboda.org
Охранник завел мужчин в гостиницу.
Накануне приезда депутата оттуда вышел неизвестный мужчина и поехал на машине, которая, по данным журналистов, зарегистрирована на харьковского бизнесмена Юрия Киреева.
Через несколько секунд журналисты увидели бывшего нардепа, друга и бизнес-партнера министра внутренних дел Арсена Авакова Игоря Котвицкого.
Фото: radiosvoboda.org
Позже его кортеж покинул парковку.
Вслед за ним поехало и авто, на котором приехал депутат Лунченко.
Фото: radiosvoboda.org
Автомобили направились в правительственный квартал и у Кабмина повернули к Sanahunt – один из самых дорогих бутиков столицы.
Фото: radiosvoboda.org
"Схемы" также попытались забронировать стол в ресторане Sanahunt Lounge, там по телефону ответили, что заведение работает только "на вынос". Журналисты еще позвонили и в Hyatt, из которого, как они раньше зафиксировали, выходила ряд людей - с вопросом, можно ли устроить там встречу. В отеле такую возможность отрицали.