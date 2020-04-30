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Нардеп СН уехал на Кипр с начала карантина и пропускает заседания Рады - "Схемы"

Нардеп СН уехал на Кипр с начала карантина и пропускает заседания Рады - "Схемы" - Фото
Андрей Холодов (фото - личная страница в Facebook)
30.04.2020, 07:30

По данным журналистов "Схем", депутат Слуги народы Анрей Холодов после объявления карантина улетел на Кипр и не возвращался в Украину

Депутат фракции Слуга народа и замглавы финансового комитета парламента Андрей Холодов улетел на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения и полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады. Об этом сообщают расследователи из программы "Схемы: коррупция в деталях".

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По данным журналистов, Холодов покинул страну 15 марта. К тому моменту Украина уже вошла в карантин, а президент Владимир Зеленский призвал граждан вернуться в страну в связи с прекращением авиасообщения с 17 марта.

По данным на сайте Рады, последний раз Холодов был на пленарных заседания 6 марта. Однако журналисты отмечают, что он участвовал в заседаниях финансового комитета онлайн, пропустив при этом заседание 30 марта.

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Журналисты пишут, что политик не воспользовался эвакуационным рейсом Sky UP, который 20 марта забрал граждан из Кипра, и оставался на острове по состоянию на 29 апреля. Это подтвердили журналистам три несвязанных между собой источника: правоохранитель из Кипра, имеющий доступ к базе данных о пересечении границы, сотрудник Госпогранслужбы Украины и представитель авиакомпании.

Ни политик, ни его помощники на запросы о комментарии пока не ответили.

  • Осенью 2019-го Схемы писали, что Холодов имеет на Кипре дом недалеко от побережья в городе Лимассол. В этом доме зарегистрирована компания, которая владеет сотнями киевских МАФов. По их данным, через эту фирму политик имел связь с табачным бизнесом и лоббировал поправку, которая увеличивала бы заработки для розничных торговцев сигаретами.
  • Тогда политик такую связь отрицал, однако Национальной антикоррупционное бюро открыло против него дело по возможному конфликту интересов.

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Марк Сировой
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Слуга народа кипр авиасообщение карантин Андрей Холодов
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