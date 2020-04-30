Нардеп СН уехал на Кипр с начала карантина и пропускает заседания Рады - "Схемы"

Депутат фракции Слуга народа и замглавы финансового комитета парламента Андрей Холодов улетел на Кипр за два дня до прекращения международного авиасообщения и полтора месяца не появлялся в Украине, пропуская заседания Верховной Рады. Об этом сообщают расследователи из программы "Схемы: коррупция в деталях".
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По данным журналистов, Холодов покинул страну 15 марта. К тому моменту Украина уже вошла в карантин, а президент Владимир Зеленский призвал граждан вернуться в страну в связи с прекращением авиасообщения с 17 марта.
По данным на сайте Рады, последний раз Холодов был на пленарных заседания 6 марта. Однако журналисты отмечают, что он участвовал в заседаниях финансового комитета онлайн, пропустив при этом заседание 30 марта.
Читайте также: Муж главбуха "Квартала" получил топ-должность в Главном управлении разведки – ZN
Журналисты пишут, что политик не воспользовался эвакуационным рейсом Sky UP, который 20 марта забрал граждан из Кипра, и оставался на острове по состоянию на 29 апреля. Это подтвердили журналистам три несвязанных между собой источника: правоохранитель из Кипра, имеющий доступ к базе данных о пересечении границы, сотрудник Госпогранслужбы Украины и представитель авиакомпании.
Ни политик, ни его помощники на запросы о комментарии пока не ответили.
Смотрите также: Брат генпрокурора Венедиктовой работал на бизнес семьи Авакова - "Схемы"