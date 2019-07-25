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ГБР расследует ДТП при участии начальника ГФС в Закарпатье

ГБР расследует ДТП при участии начальника ГФС в Закарпатье - Фото
Фото: пресс-служба ГБР
25.07.2019, 12:23

Автомобиль наехал на сотрудника ремонта автодорог. От полученных травм мужчина скончался на месте

Следователи Госбюро расследований расследуют обстоятельства аварии при участии начальника Государственной фискальной службы в Закарпатской области. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

ДТП произошло вечером 23 июля на трассе М-06 сообщением Киев-Чоп в Мукачевском районе Закарпатья. Водитель автомобиля Volkswagen Touareg совершил наезд на сотрудника службы ремонта автодорог. От полученных травм мужчина скончался на месте.

За рулем автомобиля находился начальник ГФС в Закарпатской области.

Как уточняет ГБР, сейчас проводятся экспертизы и решается вопрос о сообщении о подозрении.

Водителю авто может грозить от трех до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять автомобилем на срок до трех лет.

Ранее сегодня сообщалось, что ночью на границе Подольского и Оболонского района Киева произошло двойное ДТП: автомобиль влетел в другие авто, водители которых оформляли ДТП.

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дтп гбр начальник гфс
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