Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

В результате аварии жертв нет

Сегодня ночью на границе Подольского и Оболонского района Киева произошло двойное ДТП. Об этом сообщает Информатор.

"На улице Новоконстантиновская водители Hyundai и Toyota оформляли аварию, как вдруг в них влетел Volkswagen Transporter", - отмечается в сообщении

Двигаясь по направлению в сторону метро "Почайная" водитель Volkswagen переезжал мост и по неизвестной причине не заметил, что на спуске с путепровода идет оформление ДТП. В аварии никто сильно не пострадал.

Двух людей из Volkswagen осмотрели медики, но от госпитализации они отказались. Все участники происшествия отделались ушибами.

14 июля 2019 года под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.

Отправить:
Распечатать:
Теги: дтп, киев, видео, подол
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Киеве авто протаранило машины во время оформления ДТП: видео
В Киеве авто протаранило машины во время оформления ДТП: видео
ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео
ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео
Китайские частники покоряют космос. I-Space вывел спутники: видео
Китайские частники покоряют космос. I-Space вывел спутники: видео
Продовольствие Порошенко, Новинский, Герега. Каким будет аграрное лобби в Раде
На Энергоатом хотят возложить дополнительные спецобязательства
ТЭК На Энергоатом хотят возложить дополнительные спецобязательства
СБУ "трясет" Криворожсталь. Все ли законно? Разбор
Мнение СБУ "трясет" Криворожсталь. Все ли законно? Разбор
Популярное
фото/видео
В Киеве авто протаранило машины во время оформления ДТП: видео
В Киеве авто протаранило машины во время оформления ДТП: видео
ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео
ВСУ снова провели испытания комплекса Ольха: мощное видео 11:41
Китайские частники покоряют космос. I-Space вывел спутники: видео
Китайские частники покоряют космос. I-Space вывел спутники: видео 11:36
В Китае жертвами оползня стали 15 человек: видео
В Китае жертвами оползня стали 15 человек: видео 08:11
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 