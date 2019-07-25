В Киеве авто протаранило машины во время оформления ДТП: видео

Сегодня ночью на границе Подольского и Оболонского района Киева произошло двойное ДТП. Об этом сообщает Информатор.

"На улице Новоконстантиновская водители Hyundai и Toyota оформляли аварию, как вдруг в них влетел Volkswagen Transporter", - отмечается в сообщении

Двигаясь по направлению в сторону метро "Почайная" водитель Volkswagen переезжал мост и по неизвестной причине не заметил, что на спуске с путепровода идет оформление ДТП. В аварии никто сильно не пострадал.

Двух людей из Volkswagen осмотрели медики, но от госпитализации они отказались. Все участники происшествия отделались ушибами.

14 июля 2019 года под Николаевом автомобиль врезался в группу несовершеннолетних спортсменов-велосипедистов, в результате пострадало шестеро детей.