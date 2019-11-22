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ГБР разыскивает подполковника СБУ, который работал на РФ

ГБР разыскивает подполковника СБУ, который работал на РФ - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
22.11.2019, 20:40

Сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами РФ собирал и передавал сведения с ограниченным доступом

Госбюро расследований объявило в розыск подполковника СБУ, который подозревается в совершении госизмены, дезертирства, незаконного приобретения специальных технических средств получения информации и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает пресс служба ГБР.

Отмечается, что уголовное производство начато 5 января 2018 следователями СБУ, а 1 февраля 2019 г было передано в ГБР.

Досудебным следствием установлено, что сотрудник СБУ по заданию и в координации со спецслужбами РФ собирал и передавал сведения с ограниченным доступом, в том числе, составляющие государственную тайну.

Чтобы избежать ответственности в 2017 г подполковник выехал в Беларусь и до сих пор не вернулся.

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