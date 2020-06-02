ГБР: фейковый представитель Ермака и Венедиктовой вымогал $100 000

Фото - пресс-служба ГБР

Государственное бюро расследований направило обвинительный акт в суд против представителя общественной организации, который, по их данным, вымогал и получил $100 000 за непривлечение к уголовной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР заявляют, что мужчина, представляясь уполномоченным лицом главы Офиса президента, генпрокурора, секретаря СНБО и нового руководства ГБР, пробовал завладеть деньгами экс-директора госпредприятия. Он требовал и получил $100 000 за непривлечение к ответственности по результатам проверки предприятия Госаудитслужбой, говорят в ГБР.

Подозреваемому грозит от пяти до 12 лет тюрьмы.

4 апреля сообщалось, что на взятке в 2 млн грн задержан чиновник Кабмина.