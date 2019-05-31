ГБР задержало сотрудника СБУ: подозревают в наркоторговле - фото

Фото: пресс-служба ГБР

В Краматорске следователи Госбюро расследований совместно с подразделением внутренней безопасности Службы безопасности Украины задержали сотрудника регионально органа СБУ в Донецкой области. Его подозревают в сбыте наркотического вещества. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По предварительной информации, задержанный вместе с гражданским лицом неоднократно поставлял наркотическое средство наркозависимым местным жителям.

Начато уголовное производство. Факт продажи вещества задокументирован. Как указывает ГБР, это вещество – растительного происхождения зеленого цвета. По выводу экспертов, оно особо опасно – это каннабис.

Сотруднику СБУ может грозить срок до 10 лет с конфискацией имущества.

16 мая сообщалось, что в Одесской области оперативники разоблачили преступную группу, которая организовала канал контрабанды героина из Российской Федерации в Украину и дальнейшую реализацию в Одессе.