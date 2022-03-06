Генштаб: Луганщина усеяна труппами оккупантов, а раненых Россия бросает на "пушечное мясо"

5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области (с 2014 года оккупирована РФ) с передовых позиций доставлены более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук.

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Из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимаются в медицинское учреждение, говорят в Генштабе.

"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса", – утверждает Генштаб ВСУ.

По его информации, личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области вся передовая усеяна трупами и подбитой техникой захватчиков", – добавляют в Генштабе.

К утру 5 марта Россия потеряла 10 000 военных с начала нового вторжения в Украину.

Юрий Смирнов

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