UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Луганщина усеяна труппами оккупантов, а раненых Россия бросает на "пушечное мясо"

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2022, 09:07
Генштаб: Луганщина усеяна труппами оккупантов, а раненых Россия бросает на
Сбитый российский истребитель Су-25 (фото: Главнокомандующий ВС Украины, Facebook)

5 марта в центральную городскую больницу населенного пункта Брянка Луганской области (с 2014 года оккупирована РФ) с передовых позиций доставлены более 650 раненых представителей российских оккупационных войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Большая часть – с попаснянского направления. Все они преимущественно в тяжелом состоянии: множественные осколочные ранения, оторванные конечности ног или рук.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Из-за отсутствия в больнице свободных мест оккупанты, получившие незначительные телесные повреждения (контузии, легкие ранения), даже не принимаются в медицинское учреждение, говорят в Генштабе.

"После оказания первой медицинской помощи их в сопровождении вооруженного конвоя из числа регулярных войск вооруженных сил РФ перемещают на линию боевого столкновения для введения дальнейших боевых действий в качестве "пушечного мяса", – утверждает Генштаб ВСУ.

По его информации, личный состав 6 отдельного мотострелкового полка напуган и деморализован, ищет пути к дезертирству.

"Враг, несмотря на значительные потери, сотнями бросает в бой поклонников "русского мира". В частности, в Луганской области вся передовая усеяна трупами и подбитой техникой захватчиков", – добавляют в Генштабе.

Юрий Смирнов
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
луганская область потери врага пушечное мясо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 