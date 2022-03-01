Генштаб показал очередную "ювелирную работу" Bayraktar: танк и два ЗРК "Бук" – видео
01.03.2022, 10:01
Скриншот видео
Экипажи Bayraktar TB2 поразили еще две цели – танк и два зенитных ракетных комплекса "Бук" России. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.
Генштаб ВСУ предоставил видеопотверждение слов Геращенко.
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