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Генштаб показал очередную "ювелирную работу" Bayraktar: танк и два ЗРК "Бук" – видео

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 10:01
Генштаб показал очередную
Скриншот видео

Экипажи Bayraktar TB2 поразили еще две цели – танк и два зенитных ракетных комплекса "Бук" России. Об этом в Telegram сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

Генштаб ВСУ предоставил видеопотверждение слов Геращенко.

Читайте также: Вторжение РФ в Украину: танки и ракетные обстрелы жилых городов. Главные новости – хроника

Юрий Смирнов
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война зрк бук Bayraktar TB2
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