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Генштаб: Российский десант в Одессе – фейк

Цей матеріал також доступний українською
24.02.2022, 08:12
Генштаб: Российский десант в Одессе – фейк - Фото
Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Информация в соцсетях о высадке в Одессе десанта России – фейк. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

ВСУ отбивают атаку с воздуха и удерживают оборонные позиции, добавили в ведомстве. В Генштабе подчеркивают: ситуация – под контролем.

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Согласно сообщению, 24 февраля в 5:00 Россия начала обстрелы украинских военных на востоке страны. Также РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по шести аэродромам (Киевская, Житомирская, Николаевская, Херсонская, Харьковская и Донецкая области), а также по военным объектам, добавили там.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. Ситуация контролируемая. Вместе победим!", – заявили в Генштабе

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Александр Мясищев
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война вторжение россии
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