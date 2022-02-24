Генштаб: Российский десант в Одессе – фейк

Информация в соцсетях о высадке в Одессе десанта России – фейк. Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

ВСУ отбивают атаку с воздуха и удерживают оборонные позиции, добавили в ведомстве. В Генштабе подчеркивают: ситуация – под контролем.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Согласно сообщению, 24 февраля в 5:00 Россия начала обстрелы украинских военных на востоке страны. Также РФ нанесла ракетно-бомбовые удары по шести аэродромам (Киевская, Житомирская, Николаевская, Херсонская, Харьковская и Донецкая области), а также по военным объектам, добавили там.

"Вооруженные силы Российской Федерации нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке. Ситуация контролируемая. Вместе победим!", – заявили в Генштабе

Сегодня в 5 утра Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Александр Мясищев

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.