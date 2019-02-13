Генштаб ВСУ: В Азовское море зайдут "Кентавры"

Фото: mil.gov.ua

В дополение к шести малым бронированным артиллерийским катерам, которые есть в составе ВМС, в 2019 году запланировано принятие еще одного аналогичного катера и двух десантных катеров "Кентавр". Об этом заявил замначальника главного управления оборонного планирования Генштаба ВСУ Вячеслав Демьяненко, передает Укринформ.

Также он сообщил, что продолжается разработка технического проекта ракетного катера типа "Лань", оснащенного ракетным комплексом "Нептун" и мероприятия по формированию комплекта войск ВМС на постоянной основе для выполнения задач на побережье и в акватории Азовского моря.

Реклама

Информируя о поставках вооружения и военной техники, Демьяненко сообщил, что сегодня на вооружение принято 16 образцов и допущено к эксплуатации 32 образца вооружения и военной техники (ВВТ), поставлено в войска около 8 тысяч единиц нового или модернизированного вооружения и около 500 тысяч единиц боеприпасов. В том числе в качестве техпомощи от США армия получила пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, 2500 приборов ночного видения.

Читайте также: Мариуполь под защитой: ВСУ отразили "высадку диверсантов" - видео