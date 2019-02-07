Мариуполь под защитой: ВСУ отразили "высадку диверсантов" — видео

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Боевая тренировка подразделений разных родов войск проходила в сложных метеорологических условиях и при ограниченной видимости

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Вчера, 6 февраля, в акватории Азовского моря в районе проведения операции объединенных сил подняли по тревоге моряков, летчиков, артиллеристов и ракетчиков: подразделения отражали атаку условного противника с моря и воздуха.

Фрагменты военных учений опубликованы на сайте ГПСУ и штаба ООС.

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Отрабатывалось взаимодействие группировки кораблей Госпогранслужбы и ВМС; их работу прикрывала пара штурмовиков Су-25 и ударных вертолетов Ми-24 Воздушных сил, бойцы сил ПВО и артиллерия.

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По легенде учений, судно-нарушитель, игнорируя запросы Морской охраны и ВМС, осуществляло опасные маневры на большой скорости и пыталось приблизиться к берегу для возможной высадки диверсионной группы.

"Азовское направление надежно защищено с суши, моря и воздуха", — резюмировали в штабе ООС.

За учениями наблюдал командующий объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.

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Теги: Сергей Наев, вмс, учения, гпсу, видео, азовское море, воздушные силы
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