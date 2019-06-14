Гибель Ил-76 в Луганске: СБУ установила причастность РФ, фамилии

Фото: ssu.gov.ua

СБУ установила причастность страны-агрессора России к трагедии украинского военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Луганском 14 июня 2014 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"СБУ имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как частная военная компания Вагнера", - отметили в пресс-службе.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный в Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части страны.

"Исполнители убийства украинских военных - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами орденами мужества", - напомнили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

18 апреля судья Мелитопольского райсуда отказалась признать гибель Александра Белого - командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июне 2014 года - результатом российской агрессии. В ночь на 14 июня 2014 года боевики российской гибридной армии сбили транспортник Ил-76МД ВСУ, заходивший на посадку в Луганский аэропорт, погибли 40 военных.

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