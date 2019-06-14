Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
14.06.2019, 10:11

Гибель Ил-76 в Луганске: СБУ установила причастность РФ, фамилии

Гибель Ил-76 в Луганске: СБУ установила причастность РФ, фамилии - Фото
Фото: ssu.gov.ua

Сегодня пятая годовщина трагедии

СБУ установила причастность страны-агрессора России к трагедии украинского военно-транспортного самолета Ил-76, сбитого под Луганском 14 июня 2014 года. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе ведомства.

"СБУ имеет неопровержимые доказательства, что решение о сбивании было принято в Кремле и приведено в действие внештатным подразделением Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ, известным как частная военная компания Вагнера", - отметили в пресс-службе.

Следователи СБУ установили, что преступный приказ отдал непосредственно командующий 58-й армией ВС РФ генерал-майор Евгений Никифоров, командированный в Донбасс для осуществления военного вторжения и оккупации части страны.

"Исполнители убийства украинских военных - Дмитрий Уткин, Андрей Гуралев и Андрей Лебедев, по возвращении в Россию были отмечены Путиным официальными государственными наградами орденами мужества", - напомнили в СБУ.

Фото: ssu.gov.ua

18 апреля судья Мелитопольского райсуда отказалась признать гибель Александра Белого - командира самолета Ил-76, сбитого под Луганском в июне 2014 года - результатом российской агрессии. В ночь на 14 июня 2014 года боевики российской гибридной армии сбили транспортник Ил-76МД ВСУ, заходивший на посадку в Луганский аэропорт, погибли 40 военных.

Смотрите также: Веб-камера зафиксировала взрыв Ил-76: видео из Луганска

Отправить:
Распечатать:
Теги: война, Донбасс, владимир путин, сбу, ил-76
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 