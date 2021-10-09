Гибель украинца в Польше: обвинения предъявили девяти лицам, им грозит до 10 лет тюрьмы

В Польше по делу об убийстве украинца Дмитрия Никифоренко выдвинули обвинения девятерым фигурантам – полицейским и сотрудникам вытрезвителя. Об этом сообщает польское издание RMF24.

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Вчера в прокуратуре сообщили о предъявлении обвинений восьмерым фигурантам – четырем полицейским, двум сотрудникам, руководителю и врачу вытрезвителя. Сегодня стало известно, что обвиняется еще один сотрудник вытрезвителя. Трем полицейским и двум работникам центра грозит до 10 лет тюрьмы, остальным – до пяти лет.

Трем полицейским предъявили обвинения в превышении служебных полномочий, жестоком обращении с задержанным и смертельном избиении. Четвертому правоохранителю предъявлено обвинение в допущении физического насилия против лица, содержащегося в вытрезвителе, что противоречит его служебным обязанностям.

Врач заслушал обвинение в том, что подверг потерпевшую сторону непосредственной опасности потерять жизнь из-за неспособности обеспечить надлежащий надзор за потерпевшим и не провести адекватную оценку его здоровья в связи с насилием, примененным против него, в результате чего потерпевший погиб.

Прокурор обвинил руководителя вытрезвителя в подстрекательстве медработников к препятствованию уголовному делу и в ложной медицинской документации о пребывании потерпевшего в центре. Аналогичное обвинение предъявили задержанному в пятницу сотруднику центра.

30 июля 2021-го в польском городе Вроцлав 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко задержала местная полиция. Полицейские отвезли его в вытрезвитель, где применили против мужчины неадекватную физическую силу, душили и били его, в результате чего он скончался.

Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за гибели украинца в вытрезвителе.

Оксана Житнюк

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