Гибель украинца в Польше: обвинения предъявили девяти лицам, им грозит до 10 лет тюрьмы
В Польше по делу об убийстве украинца Дмитрия Никифоренко выдвинули обвинения девятерым фигурантам – полицейским и сотрудникам вытрезвителя. Об этом сообщает польское издание RMF24.
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Вчера в прокуратуре сообщили о предъявлении обвинений восьмерым фигурантам – четырем полицейским, двум сотрудникам, руководителю и врачу вытрезвителя. Сегодня стало известно, что обвиняется еще один сотрудник вытрезвителя. Трем полицейским и двум работникам центра грозит до 10 лет тюрьмы, остальным – до пяти лет.
Трем полицейским предъявили обвинения в превышении служебных полномочий, жестоком обращении с задержанным и смертельном избиении. Четвертому правоохранителю предъявлено обвинение в допущении физического насилия против лица, содержащегося в вытрезвителе, что противоречит его служебным обязанностям.
Врач заслушал обвинение в том, что подверг потерпевшую сторону непосредственной опасности потерять жизнь из-за неспособности обеспечить надлежащий надзор за потерпевшим и не провести адекватную оценку его здоровья в связи с насилием, примененным против него, в результате чего потерпевший погиб.
Прокурор обвинил руководителя вытрезвителя в подстрекательстве медработников к препятствованию уголовному делу и в ложной медицинской документации о пребывании потерпевшего в центре. Аналогичное обвинение предъявили задержанному в пятницу сотруднику центра.
- 30 июля 2021-го в польском городе Вроцлав 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко задержала местная полиция. Полицейские отвезли его в вытрезвитель, где применили против мужчины неадекватную физическую силу, душили и били его, в результате чего он скончался.
- Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за гибели украинца в вытрезвителе.
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