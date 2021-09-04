Гибель украинца во Вроцлаве после задержания полицией: Украина направила ноту Польше

Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за гибели украинца в вытрезвителе. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

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"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", – написал он.

Польское издание Gazeta Wyborcza сообщает, что 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко 30 июля в Вроцлаве задержала местная полиция. Полицейские отвезли его в вытрезвитель, где мужчина скончался. Издание получило доступ к видео с камер наблюдения, на котором, как утверждают журналисты, видно, что полицейские применили против мужчины "неадекватную физическую силу", душили и били его.

Как сообщает Польское радио, прокуратура открыла дело по статье о непредумышленном доведение до смерти, но пока обвинения полицейским не выдвигались. Четырех полицейских, которые везли украинца в вытрезвитель, отстранили от службы, еще двух – уволили.

Вице-министр МВД Мацей Вонсик сообщил, что сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полиции во Вроцлаве скончался 25-летний украинец, а в Любине – 34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны", – сказал он.

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Оксана Житнюк

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