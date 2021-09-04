UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Гибель украинца во Вроцлаве после задержания полицией: Украина направила ноту Польше

Цей матеріал також доступний українською
04.09.2021, 16:54
Гибель украинца во Вроцлаве после задержания полицией: Украина направила ноту Польше - Фото
Полиция в Польше (Фото - ЕРА)

Украина направила Министерству иностранных дел Польши ноту из-за гибели украинца в вытрезвителе. Об этом сообщил посол Украины в Польше Андрей Дещица в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Посольство Украины направило МИД Польши ноту из-за гибели украинца во Вроцлаве", – написал он.

Польское издание Gazeta Wyborcza сообщает, что 25-летнего гражданина Украины Дмитрия Никифоренко 30 июля в Вроцлаве задержала местная полиция. Полицейские отвезли его в вытрезвитель, где мужчина скончался. Издание получило доступ к видео с камер наблюдения, на котором, как утверждают журналисты, видно, что полицейские применили против мужчины "неадекватную физическую силу", душили и били его.

Как сообщает Польское радио, прокуратура открыла дело по статье о непредумышленном доведение до смерти, но пока обвинения полицейским не выдвигались. Четырех полицейских, которые везли украинца в вытрезвитель, отстранили от службы, еще двух – уволили.

Вице-министр МВД Мацей Вонсик сообщил, что сейчас расследуются два инцидента по факту превышения служебных полномочий полицией. В результате действий полиции во Вроцлаве скончался 25-летний украинец, а в Любине – 34-летний поляк.

"Уже есть реакция. В Любине началось прокурорское следствие, и я убежден, что оно поможет выяснить обстоятельства этого дела. Там есть разные свидетельства. Если говорить о ситуации с вытрезвителем, то часть полицейских уже наказаны", – сказал он.

Читайте также: "Следим за расследованием в Украине". США отреагировали на смерть беларуса в Киеве

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Андрей Дещица убийство вроцлав вытрезвитель Дмитрий Никифоренко
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Юрист международное/корпоративное право
Киев 4B
Старший юрист по интеллектуальной собственности
Киев 4B
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 