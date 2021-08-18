В Киеве неизвестные избили и застрелили мужчину
18.08.2021, 14:09
Место просишествия (Фото - Нацполиция)
В Киеве неизвестные избили и выстрелили в прохожего. Он скончался на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Около 11:30 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в районе ДВРЗ на ул. Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.
На место выехала полиция, кинологи и врачи. Они обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.
По предварительной информации, на потерпевшего напали, избили и выстрелили в его сторону, после чего сбежали с места преступления.
- 3 августа в Одессе неизвестный стрелял в человека, пострадавший умер.
- 13 августа в Рубежном 17-летний подросток открыл стрельбу по детям, один ранен в живот.
Читайте такде: В Фонтанке под Одессой устроили пальбу на свадьбе, введен перехват: видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Юрист международное/корпоративное право
Киев • 4B
Business Analyst
Киев • Semantrum
Юрисконсульт
Киев • Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів рекламиРазместить вакансию
Киев • Медіа холдинг Ligamedia
Последние новости
Комментарии