В Киеве неизвестные избили и застрелили мужчину

В Киеве неизвестные избили и выстрелили в прохожего. Он скончался на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Около 11:30 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в районе ДВРЗ на ул. Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

На место выехала полиция, кинологи и врачи. Они обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

По предварительной информации, на потерпевшего напали, избили и выстрелили в его сторону, после чего сбежали с места преступления.

3 августа в Одессе неизвестный стрелял в человека, пострадавший умер.

13 августа в Рубежном 17-летний подросток открыл стрельбу по детям, один ранен в живот.

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Оксана Житнюк

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