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В Киеве неизвестные избили и застрелили мужчину

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 14:09
В Киеве неизвестные избили и застрелили мужчину - Фото
Место просишествия (Фото - Нацполиция)

В Киеве неизвестные избили и выстрелили в прохожего. Он скончался на месте, сообщает пресс-служба Нацполиции.

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Около 11:30 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что в районе ДВРЗ на ул. Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

На место выехала полиция, кинологи и врачи. Они обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

По предварительной информации, на потерпевшего напали, избили и выстрелили в его сторону, после чего сбежали с места преступления.

  • 3 августа в Одессе неизвестный стрелял в человека, пострадавший умер.
  • 13 августа в Рубежном 17-летний подросток открыл стрельбу по детям, один ранен в живот.

Читайте такде: В Фонтанке под Одессой устроили пальбу на свадьбе, введен перехват: видео

Оксана Житнюк
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киев стрельба убийство огнестрел Днепровский район ДВРЗ
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