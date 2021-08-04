"Следим за расследованием в Украине". США отреагировали на смерть беларуса в Киеве

США опечалены смертью лидера Беларуского дома в Украине Виталия Шишова. Вашингтон внимательно следит за ходом расследования, заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Нэд Прайс.

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"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти", – заявил он.

Прайс не ответил прямо, считает ли он, что к смерти активиста причастны беларуские спецслужбы. Однако он напомнил, что Шишов выехал из Беларуси из-за репрессий со стороны режима самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко.

Спикер Госдепа также напомнил, что в последнее время были "тревожные инциденты": захват режимом Лукашенко самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и попытка насильно вывезти с Олимпиады спортсменку Кристину Тимановскую.

"И поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и возобновим наш призыв к прекращению репрессий… Когда дело доходит до смерти господина Шишова, мы продолжим внимательно следить за ходом расследования. Но мы также советуем обратиться к украинским властям за комментариями", – подытожил Прайс.

Марк Сировой

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