"Следим за расследованием в Украине". США отреагировали на смерть беларуса в Киеве
США опечалены смертью лидера Беларуского дома в Украине Виталия Шишова. Вашингтон внимательно следит за ходом расследования, заявил на брифинге спикер Государственного департамента США Нэд Прайс.
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"Мы глубоко опечалены сообщениями о трагической гибели Виталия Шишова. Мы продолжим внимательно следить за расследованием украинскими властями причины его смерти", – заявил он.
Прайс не ответил прямо, считает ли он, что к смерти активиста причастны беларуские спецслужбы. Однако он напомнил, что Шишов выехал из Беларуси из-за репрессий со стороны режима самопровозглашенного президента этой страны Александра Лукашенко.
Спикер Госдепа также напомнил, что в последнее время были "тревожные инциденты": захват режимом Лукашенко самолета с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и попытка насильно вывезти с Олимпиады спортсменку Кристину Тимановскую.
"И поэтому мы продолжим очень внимательно следить за действиями режима и возобновим наш призыв к прекращению репрессий… Когда дело доходит до смерти господина Шишова, мы продолжим внимательно следить за ходом расследования. Но мы также советуем обратиться к украинским властям за комментариями", – подытожил Прайс.
- 2 августа в Киеве пропал глава Беларуского дома в Украине Виталий Шишов. 3 августа Шишова нашли повешенным в парке Киева, на теле были ссадины и царапины.
- Полиция расследует все версии – и суицид, и замаскированное под суицид убийство. Группа журналистов-расследователей Bellingcat бросит все силы на расследование смерти Шишова и рассматривает ее как возможную операцию спецслужб.
- Президент Владимир Зеленский отреагирует, если окажется, что к смерти Шишова причастен режим Лукашенко.
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