Смерть беларуса в Киеве. Зеленский отреагирует, если Беларусь окажется причастна – ОП
03.08.2021, 17:05
Владимир Зеленский и Александр Лукашенко (Фото: president.gov.ua)
Президент Владимир Зеленский отреагирует на смерть беларуского активиста Виталия Шишова, если будет доказана причастность спецслужб Беларуси к кончине оппозиционера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга.
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"Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", – сказал Никифоров.
По его словам, Офис президента пристально следит за выводами полиции, а Зеленский "держит это дело на контроле".
- 2 августа Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки. При этом от него поступило несколько "глухарей" – звонков, когда вызывающий абонент сбрасывает при ответе.
- Сегодня Шишова нашли повешенным. На его теле нашли ссадины и царапины. Полиция рассматривает две версии его смерти – самоубийство или умышленное убийство.
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