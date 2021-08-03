Смерть беларуса в Киеве. Зеленский отреагирует, если Беларусь окажется причастна – ОП

Президент Владимир Зеленский отреагирует на смерть беларуского активиста Виталия Шишова, если будет доказана причастность спецслужб Беларуси к кончине оппозиционера. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров во время брифинга.

Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

"Здесь единственное, что можно сказать, что нам действительно важно показать, что Украина поддерживает народ Беларуси и нам очень важно, чтобы белорусы, которые после событий лета и осени прошлого года приехали в Украину, чтобы они чувствовали себя в безопасности", – сказал Никифоров.

По его словам, Офис президента пристально следит за выводами полиции, а Зеленский "держит это дело на контроле".

2 августа Шишов пропал в Киеве. По словам его соратников, оппозиционер вышел на пробежку и перестал отвечать на звонки. При этом от него поступило несколько "глухарей" – звонков, когда вызывающий абонент сбрасывает при ответе.

Сегодня Шишова нашли повешенным. На его теле нашли ссадины и царапины. Полиция рассматривает две версии его смерти – самоубийство или умышленное убийство.

Станислав Стороженко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.