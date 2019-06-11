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11.06.2019, 12:58

Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину на три года

Гитаристу российской группы запретили въезд в Украину на три года - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

Гитарист группы "Бахыт-компот" приезжал во временно оккупированный Донецк в 2016 году

Гражданина России, гитариста группы "Бахыт-компот", который прилетел вчера в аэропорт "Киев", не пропустили сотрудники Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По результатам проверки в пункте пропуска "Жуляны" пассажиров, прибывших из Минска, установлено, что гражданин РФ в 2016 году приезжал во временно оккупированный Донецк.

По решению начальника отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", 46-летнему россиянину запрещен въезд в Украину сроком на три года. Сейчас его вернули обратным рейсом.

Всего с начала года пограничники при въезде в Украину отказали в пересечении государственной границы и вернули обратно 20 представителей культуры и искусства РФ, нарушивших украинское законодательство.

25 марта 2019 года в Украину не пустили двух российских актеров, которые незаконно посещали аннексированный Крым.

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Теги: Жуляны, гпсу, въезд, гитарист, Бахыт-компот
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